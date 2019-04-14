Eski Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın Son Yolculuğun Uğurlandı
Eski Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın, 81 yaşında vefat etti.
Eski Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın, 81 yaşında vefat etti.
Bir süredir Ordu Üniversitesi (ODÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Akın, dün hayatını kaybetti. Akın'ın cenazesi hastane morgundan alınarak Altınordu ilçesi Düz Mahallesi'ndeki evine getirildi.
Burada helalliğin alınmasının ardından Akın'ın cenazesi Yalı Cami avlusuna götürüldü. Hüseyin Olgun Akın, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye, Akın ailesi ile Ordu Vali Vekili Ekrem Ballı, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Suat Ongun, eski belediye başkanları, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.
20. Dönem Ordu Milletvekili Akın, 1979-1980 sezonunda Orduspor'un kulüp başkanlığını yapmıştı. Akın, deniz nakliyatçılığı, armatörlüğün yanı sıra Ordu Türk Donanma Vakfı Başkanlığını da yürütmüştü.