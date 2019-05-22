Eski Olimpiyat Şampiyonu 22 Yaşında Emekli Oldu

Eski olimpiyat şampiyonu Litvanyalı yüzücü Ruta Meilutyte, 3 doping testinden geçemediği için 22 yaşında emekli oldu.

Karar sonrasında konuşan genç sporcu, olimpiyatlar yerine derslerine ve diğer ilgi alanlarına yoğunlaşmak istediğini söyledi.

Bugüne kadar kendisini tamamen yüzmeye verdiğini belirten Meilutyte, emekliliğinden sonra daha basit şeyler yapmak, büyümek ve dünyayı daha iyi şekilde anlamak istediğini ifade etti.

Henüz 15 yaşındayken 2012 Londra Olimpiyatları'nda kadınlar 100 metre kurbağalamada şampiyonluğa ulaşan genç sporcu, bir yıl sonra da Barselona'da düzenlenen 2013 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda 50 ve 100 metre kurbağalamada dünya rekoru kırmıştı.

Kaynak: AA