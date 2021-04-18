Eski okul sosyal tesise dönüştürüldü
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Eski okul sosyal tesise dönüştürüldü

Eski okul sosyal tesise dönüştürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, İzmit ilçesi Güvercinlik Mahallesi'nde atıl durumda bulunan eski okul sosyal tesiste dönüştürüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, İzmit ilçesi Güvercinlik Mahallesi'nde atıl durumda bulunan eski okul sosyal tesiste dönüştürüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nce, muhtarların "Muhtar Aktif Etkin Çözüm" sistemi üzerinden gönderdiği talepler değerlendirmeye alınıyor. Değerlendirmeler sonucunda ortak kullanım alanlarının onarımı ve inşası yapılıyor, malzeme yardımında bulunuluyor. İşçiliği ise vatandaşlar tarafından imece usulü ile yapılıyor. Bu kapsamda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince, İzmit ilçesi Güvercinlik Mahallesi'nde atıl durumda bulunan eski okul binası yenilenerek, sosyal tesis olarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Büyükşehir ekiplerince, Güvercinlik Mahallesi'ndeki 92 metrekare alana sahip binanın çatısı onarıldı, kaba inşaatı tamamlandı. PVC camları takılan binanın, iç alçı sıva işleri tamamlandı. Eski okul binasının çevresi perde beton ile kapatıldı. Tamamlanan inşaatın tüm malzeme ve işçiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Muhtarlık binasının da bulunduğu sosyal tesiste ve bahçesinde, korona virüs önlemleri kapsamında çeşitli kültürel etkinlikler yapılabilecek. Muhtar Sedat Öztürk ve vatandaşlar, yapımı tamamlanan sosyal tesis ile birlikte mahallenin önemli bir ihtiyacının karşılandığını belirterek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

Öte yandan, İzmit ilçesi Düğmeciler Mahallesi'ndeki caminin de dış cephe onarımı gerçekleştirildi, dış boya malzemesi yardımında bulunuldu. Boya işçiliği ise muhtarlık tarafından karşılandı. Cami, güzel bir görünüme kavuşturuldu. - KOCAELİ

Eski okul sosyal tesise dönüştürüldü
Eski okul sosyal tesise dönüştürüldü
Eski okul sosyal tesise dönüştürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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