Eski okul sıraları şehit çocukları için oyuncağa dönüştürülüyor
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Eski okul sıraları şehit çocukları için oyuncağa dönüştürülüyor

Tekirdağ'da bir lisenin öğretmen ile öğrencileri, şehit çocukları ve ana sınıfındaki minikler için eski okul sıralarından oyuncak üretiyor.

Eski okul sıraları şehit çocukları için oyuncağa dönüştürülüyor
18.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:16

Tekirdağ'da bir lisenin öğretmen ile öğrencileri, şehit çocukları ve ana sınıfındaki minikler için eski okul sıralarından oyuncak üretiyor.

Trakya Kalkınma Ajansınca (TRAKYAKA) desteklenen "Eski Ahşap Sıralar Oyuncak Oluyor Çocukların Yüzü Gülüyor Projesi" kapsamında, Kızılpınar Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesinde başlatılan çalışmada, eski okul sıraları çeşitli işlemlerden geçirilerek eğitici ahşap oyuncaklara dönüştürülüyor.

Bu oyuncaklar daha sonra paketlenerek, şehit çocukları ve ana sınıfı öğrencilerine gönderilecek.

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl TRAKYAKA'nın "İmalata Dayalı Mesleki Eğitimi Güçlendirme Projesi"ne yaptıkları hibe başvurusunun kabul edilmesinin ardından, öğretmen ve öğrencilerin çalışmalara başladığını söyledi.

Yaklaşık bir yıl sürecek ve 8 öğretmen ile 140 öğrencinin yer alacağı projenin maliyetinin 382 bin 901 lira olduğunu anlatan Gümüş, "Projenin tüm cihazlarının teslimi okulumuza yapıldı. Okullarda kullanılmayan sıralar yeniden işlenerek, zararsız şekilde eğitime kazandırılacak. Projede, öğrencilerin tecrübe kazanması ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması da amaçlanıyor." dedi.

"İhtiyaç duyan okullara da dağıtılacak"

Okul Müdürü Hasan Dede ise numune olarak yaptıkları ilk oyuncakları şehit çocuklarına göndereceklerini dile getirdi.

Üretecekleri ahşap oyuncakları başta anaokulları olmak üzere tüm okullara dağıtacaklarını belirten Dede, şunları kaydetti:

"Mobilya ve İç Tasarım Bölümü olarak okullarımızın mobilya ihtiyacını karşılamak için her donanıma sahibiz. Bölgenin bilinen ve üreten bir okulu olmak için önümüze hedef koyduk. Okullarımız, memleketin göz bebeği, üretime katkı sunan, teknik eleman yetiştiren yerler olacaktır. Bunun ispatını Kovid-19 sürecinde gördük."

Proje yürütücüsü öğretmen Çetin Çelik ise okullardan toplanan eski ahşap sıraları, planya, kalınlık ve daire testere makinelerinde ebatlama işleminden geçirdiklerini anlattı.

Sonrasında bunların CNC ve lazer yakma makinelerinde oyuncağa dönüştürüldüğünü ifade eden Çelik, "Zımpara işlemleri ve sağlığa zararsız boyalarla boyandıktan sonra oyuncaklar paketlenerek Çerkezköy'deki anaokullarına ve Tekirdağ'daki şehit çocuklarına dağıtılacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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