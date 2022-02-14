Eski okul binası çok amaçlı tesise dönüşüyor

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki eski ve kullanılmayan okul binalarını yenileyerek, vatandaşların yararlanabileceği sosyal donatılara dönüştürüyor. Bu kapsamda, Kandıra Sepetçi Mahallesi'nde atıl durumda bulunan eski okul binası yenilenerek, çeşitli kültürel etkinliklerin yapılabileceği tesise dönüştürülmesi için çalışmalar başlatıldı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN TALİMAT VERMİŞTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, muhtarların ve vatandaşların taleplerini, imkanlar çerçevesinde yerine getiriyor. Başkan Büyükakın'ın talimatıyla il genelinde kullanılmayan ve atıl durumdaki okulların yenilenerek, sosyal donatılar haline getirilmesi ve vatandaşların hizmetine sunulması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Büyükakın, Sepetçi Mahallesi'ne yaptığı ziyarette, vatandaşların talebi üzerine, 1966'da yapılan ve eğitime başlayan ancak taşımalı eğitime geçilmesiyle uzun yıllar atıl vaziyette duran ilkokulun çok amaçlı sosyal tesise dönüştürülmesi talimatını vermişti. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri de harekete geçerek, okulda keşif çalışması yapmıştı. Büyükşehir ekipleri, eski okul binasının yenilenmesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

TESİS KÜLTÜREL ETKİNLİKLERDE KULLANILACAK

Tüm malzeme ve işçiliği, Büyükşehir tarafından karşılanacak olan 185 metrekare kapalı alandaki inşaat çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında Sepetçi Mahallesi'ne, çeşitli kültürel etkinliklerin düzenlenebileceği çok amaçlı güzel bir sosyal tesis kazandırılmış olacak. Kadınlar çeşitli kurs ve toplantılar düzenleyebilecek, gençler her türlü etkinliklerde bulunabilecek. Ayrıca, çeşitli cemiyetler, nişan ve düğün gibi etkinlikler de yapılabilecek. Toplamda 2 bin 500 metrekareye sahip alanda ayrıca çocuk oyun alanı ve gençlerin spor yapabileceği donatılar olacak. İnşaatın yakın zamanda bitirilmesi planlanıyor.

"ÇEVRE MAHALLELERİN DE HİZMETİNDE OLACAK"

Sepetçiler Mahalle Muhtarı Yasin Çelik, Büyükşehir Belediyesi'nin, eski ve atıl durumdaki eski okulu tamamen yenileyerek, herkesin yararlanabileceği güzel bir tesis kazandırılacağını söyledi. Okulun,1966'da eğitime başladığını ancak 1995 yılında taşımalı eğitime geçilmesi ile birlikte o günden bu yana atıl durumda olduğunu anlatan Çelik, şöyle konuştu: "Sağ olsun, Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın köyümüze yapmış olduğu ziyaret esnasında, gençlerimizin talebi üzerine okulumuzun onarımının yapılmasının talimatını verdi. Geçtiğimiz hafta çalışmalar başladı. İnşallah tadilat bitiminden sonra mahalle konağı ve sosyal tesis olarak kullanıma açacağız. Sadece Sepetçi Mahallesi için değil çevre mahallelerimiz için de güzel bir alan kazandırmış olacağız." Yapımı devam eden sosyal tesisin tamamlanmasıyla birlikte mahallenin önemli bir ihtiyacının karşılanacağını belirten muhtar Çelik, desteklerinden dolayı Başkan Büyükakın'a ve ekibine teşekkür etti.

KIRSAL MAHALLELER GÜZELLEŞİYOR

Büyükşehir Belediyesince, mahallelerde muhtarlık hizmet binaları, mahalle konakları, cami, şadırvan, çeşme, su deposu, fırın, mezarlık gibi ortak kullanım alanları yeniden ve tadilatı yapılarak vatandaşların hizmetine sunuluyor. Muhtarlıklar ve mahalle konaklarının tamirat ve tadilat gerektiren işleri göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalarda kapı, boya, kalebodur, fayans, hazır beton, işçilik, kum ve demir gibi ihtiyaçlar karşılanıyor. İşçilik ise imece usulüyle yapılarak, çalışmalara vatandaşların da katılımı sağlanıyor.

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