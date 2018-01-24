Eski Öğrencisinin Fotoğrafıyla Eskort Hesabı Açtı, Cinsel Tacizden Gözaltına Alındı (2)
ANTRENÖR TUTUKLANDISamsun'da, polis tarafından 'cinsel taciz' iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen basketbol antrenörü Cem Karatosun nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
24 Ocak 2018 Çarşamba 19:20
ANTRENÖR TUTUKLANDI
Samsun'da, polis tarafından 'cinsel taciz' iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen basketbol antrenörü Cem Karatosun nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.