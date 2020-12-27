Eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar vefat etti
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Eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar vefat etti

27.12.2020 21:37 | Son Güncelleme: 27.12.2020 21:40
Eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar vefat etti

Eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar (71), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar (71), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bugün öğleden sonra kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Acar, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Acar, 1949 yılında İstanbul'da doğdu. ODTÜ'de İşletme Bölümü Başkan Yardımcısı, İşletme Bölüm Başkanı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kurucu Rektörü görevlerini icra etti.

Prof. Dr. Ahmet Acar, 2008-2016 yıllarında 2 dönem ODTÜ rektörü olarak görev yaptı.

Acar, evli ve bir çocuk babasıydı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 21:41:29. #1.15#
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