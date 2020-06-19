Eski NKÜ Rektörü Osman Şimşek'in yargılanmasına devam edildi Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Osman Şimşek'in yargılanmasına devam edildi.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Osman Şimşek'in yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Şimşek ve avukatı katıldı.

Duruşmada 5 tanık ifade verdi.

Mahkeme, sanığın adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı 4 Eylül'e erteledi.

Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Osman Şimşek için "örgüte yardım" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA