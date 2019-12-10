Eski NKÜ Rektörü Osman Şimşek'in yargılanmasına devam edildi

10.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:38

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Osman Şimşek'in yargılanmasına devam edildi.



Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Şimşek ve avukatı katıldı.

Duruşmada tanık sıfatıyla ifade veren NKÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Erdoğan Gültekin, 15 Temmuz'dan sonra üniversitedeki FETÖ/PDY yapılanması ile ilgili yeteri kadar mücadele edilmediğini öne sürdü.

Gültekin, Şimşek ile o dönemde birlikte çalıştığını anlatarak, "15 Temmuz'dan sonra Osman Bey beni odasına çağırdı ve bana oluşturduğu 90 kişilik bir liste gösterdi. Bu kişilerin FETÖ ile bağlantısı olabileceğini söyleyerek benim de görüşümü aldı. Ben de listedeki kişilerin doğru olabileceğini rektör beye söyledim. Yapılan soruşturmalarda ise sadece 30 kişi hakkında işlem yapıldı. Diğer kişiler hakkında işlem yapılmadı. O dönem bazı kişilere uzaklaştırma yazıları gönderildi fakat daha sonra bu kararlar geri çekildi." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'dan sonra üniversitedeki FETÖ yapılanması hakkında olumsuz ifade verdiği için başhekimlik görevinden alındığını öne süren Gültekin, "Osman Şimşek rektör seçildikten sonra FETÖ'nün üniversitedeki yapılanması hızlandı. Akademik kadrolara örgütle bağlantılı kişilerin yerleştirilmesine göz yumuldu. Ben de 15 Temmuz'dan sonra FETÖ hakkında olumsuz ifade verdiğim için rektör tarafından görevden alındım. Rektör Bey darbe sürecinden sonraki süreci güzel yönetemedi." iddiasında bulundu.

Tanık beyanına karşı söz alan Şimşek ise 15 Temmuz süreci sonucu oluşturulan 90 kişilik listeyi genel sekreter ve rektör yardımcılarıyla hazırladıklarını söyledi.

Listeyi hazırladıktan sonra fakülte dekanlarına da teyit ettirdiklerini aktaran Şimşek, "O listede de herkes kesin şüpheli değildi zaten. Bazı kişilerin karşısına artı, eksi ve soru işareti koymuştuk. Benim FETÖ'cüleri kollamam gibi bir durum söz konusu değil. Üniversiteye alım yaparken ihtiyaç gereği özel alıma çıkılır ve ona göre alım yapılırdı. Özellikle örgütle bağlantılı kişilerin de alındığı söylemi doğru değildir." beyanında bulundu.

Savcı mütalaasında, eksik evrakların tamamlanmasını ve adli kontrol tedbirlerinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Osman Şimşek'in "örgüte yardım" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: AA