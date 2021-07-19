Eski Nissan üst yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçmasına yardım eden Amerikalılar hapis cezasına çarptırıldı
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Eski Nissan üst yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçmasına yardım eden Amerikalılar hapis cezasına çarptırıldı

Eski Nissan üst yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçmasına yardım eden Amerikalılar hapis cezasına çarptırıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Eski Nissan üst yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçmasına yardım eden iki ABD vatandaşı hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Nissan üst yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçmasına yardım eden iki ABD vatandaşı hapis cezasına çarptırıldı.

Ghosn'un Aralık 2019'da Japonya'da ev hapsinde tutulurken İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmasına yardım eden Amerikalı eski asker Michael Taylor'a (60) 2 yıl, oğlu Peter Taylor'a (28) 20 ay hapis cezası verildi.

Kyodo ajansına göre, kararı duyuran Tokyo Bölge Mahkemesi Heyet Başkanı Nirei Hideo, "Suçun neticesi ve kötü niyetin ciddiyeti ışığında hapis cezaları kaçınılmaz." dedi.

Daha önce suçlarını itiraf eden ve Ghosn'un kaçışındaki rolleri sebebiyle özür dileyen baba ve oğul, avukatları vasıtasıyla cezalarının tecil edilmesi talebinde bulundu. Savcılar, Michael Taylor için 2 yıl 10 ay, Peter Taylor için 2 yıl 6 ay hapis cezası istemişti.

Japon makamlarının talebi üzerine Mayıs 2020'de ABD'nin Massachusetts eyaletinde gözaltına alınan baba-oğul, Mart 2021'de yargılanmak üzere Japonya'ya teslim edilmişti.

Kasım 2018'de gözaltına alınmıştı

Eski Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ghosn, yıllık kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle "mali usulsüzlük" ve "görevini kötüye kullanma" suçlamalarıyla 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınmıştı.

Bir süre gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık 2019'da özel uçakla İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı.

Lübnan asıllı iş insanının, evine konser vermeye gelen müzik grubunun ses sistemlerinin taşındığı büyük kutunun içinde Japonya'dan kaçtığı iddia edilmişti.

Interpol, 2 Ocak'ta Japon hükümetinin talebi üzerine şartlı serbestlik koşullarını ihlal eden Ghosn hakkında "kırmızı bülten" uyarısı yayımlamış, bu bülten kaydının 6 Ocak'ta resmi makamlara ulaştığı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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Eski Nissan üst yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçmasına yardım eden Amerikalılar hapis cezasına çarptırıldı - Haberler
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