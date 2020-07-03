Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçmasına ilişkin dava başladı
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Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçmasına ilişkin dava başladı

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin haklarında dava açılan 4 pilot, bir şirket yöneticisi ve 2 hostesin yargılanmasına başlandı.

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçmasına ilişkin dava başladı
03.07.2020 11:29 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:32

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin haklarında dava açılan 4 pilot, bir şirket yöneticisi ve 2 hostesin yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesince, Bakırköy Adalet Sarayındaki ağır ceza mahkemesinin büyük salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar kargo firmasının ticaret müdürü Okan Kösemen ile pilotlar Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram, Bahri Kutlu Sömek ve Serhat Kahvecioğlu ile avukatları katıldı.

Tutuksuz yargılanan hostesler Nesrin Altunalan ve Serpil Kurnaz Kuyumcu ile özel kargo firmasının genel müdürü müşteki Can Şaşmaz da hazır bulundu.

Sanıkların kimlik tespiti yapılan duruşmada, iddianamenin özeti okundu.

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen Nicolas Mezsaroz'un, Japonya'da yargılanan ve evinde gözetim altında olan Carlos Ghosn'un ülkesi Lübnan'a kaçırılması amacıyla açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen ABD vatandaşı olan şüpheliler Micheal Taylor ve George Antoine Zayek'i ayarladığı, uçaklar konusunda ise özel havacılık firmasının ticaret müdürü olan ve aralarında ticari ilişki de bulunan Okan Kösemen ile anlaştığı belirtiliyor.

İddianamede, sanık Okan Kösemen'in Osaka-İstanbul uçuşunu gerçekleştirmek üzere TC-TSR kuyruk numaralı uçağı, İstanbul-Beyrut uçuşu için ise TC-RZA kuyruk numaralı uçağı ayarladığı ifade edilerek, TC-TSR kuyruk numaralı uçak pilotları Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek ile TC-RZA kuyruk numaralı uçak pilotları Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu'nu bilgilendirdiği kaydediliyor.

TC-TSR kuyruk numaralı uçağın 28 Aralık 2019'da Dubai'de bulunduğu, şüpheliler Micheal Taylor ve ve George Antonine Zayek'in 56-54-99 santimetre ebatında, içerisinde kolon ses sistemi bulunan ve 56-70-122 santimetre ebatında içi boş olan 2 müzik kutusuyla uçağa bindikleri, ertesi gün Osaka Havalimanına indikleri anlatılan iddianamede, uçuş personelinin de aynı gün saat 20.30 sıralarında İstanbul uçuşunu gerçekleştirmek için Osaka Havalimanı'na geldiği, şüpheliler Taylor ve Zayek'in saat 22.15 sıralarında uçağa bindiği, rahat nefes alması amacıyla yaklaşık 70 hava deliği açılan büyük müzik kutusuna Carlos Ghosn'u koydukları aktarılıyor.

Carlos Ghosn'un bulunduğu büyük kutunun kabin bölümüne alındığı uçağın 30 Aralık'ta saat 05.21'de Atatürk Havalimanı'na indiği ve Beyrut'a gidecek uçağın yakınına yanaştığı belirtilen iddianamede, Ghosn'un bindiği TC-RZA kuyruk numaralı uçağın da Beyrut'a gittiği anlatılıyor.

İddianamede, tutuklu sanıklar kargo firmasının ticaret müdürü Okan Kösemen ile pilotlar Bahri Kutlu Sömek, Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu hakkında "iştirak halinde göçmen kaçakçılığı" suçundan üçer yıldan sekizer yıla, tutuksuz yargılanan hostesler Nesrin Altunalan ve Serpil Kurnaz Kuyumcu hakkında ise "suçu bildirmeme" suçundan birer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ghosn'un kaçırılması karşılığında Okan Kösemen'e henüz tespit edilemeyen miktarda ödeme yapan Nicolas Mezsaroz, Micheal Taylor ve George Antoine Zayek'in, açık kimlik bilgileri tespit edilemediğinden dosyaları ayrıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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