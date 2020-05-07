Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçması soruşturması tamamlandı
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Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçması soruşturması tamamlandı

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçması soruşturması tamamlandı
07.05.2020 17:18 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:18

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde, 4 pilot, bir şirket yöneticisi ve 2 hostes olmak üzere 7 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde, 4 pilot, bir şirket yöneticisi ve 2 hostes olmak üzere 7 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ghosn'un, "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'nın Osaka kentinden yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanına gelerek buradan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a kaçtığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar N.P, Ö.B.B, S.K, B.K.S, şirket yöneticisi O.K. (müdür) ve 2 hostes şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, 4 pilot ve şirket yöneticisinin "göçmen kaçakçılığı", 2 hostesin ise "suçu bildirmeme" suçundan hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Başsavcılıkça onaylanan iddianame, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Bu arada soruşturma kapsamında, 2 yer hizmetleri görevlisi hakkında takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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