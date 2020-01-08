Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un basın toplantısı (1)
Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un basın toplantısında konuşması Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Lübnan Gazeteciler Sendikası merkezinde basın toplantısı düzenledi.
08.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:55
Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un basın toplantısında konuşması
Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Lübnan Gazeteciler Sendikası merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA