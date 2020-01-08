Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un basın toplantısı (1)
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Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un basın toplantısı (1)

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un basın toplantısında konuşması Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Lübnan Gazeteciler Sendikası merkezinde basın toplantısı düzenledi.

08.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:55
Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un basın toplantısı (1)

Eski Üst Yöneticisi Ghosn'un basın toplantısında konuşması

Eski Nissan Üst Yöneticisi () asıllı Carlos Ghosn, Lübnan'ın başkenti 'taki Lübnan Gazeteciler Sendikası merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un basın toplantısı (1)
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