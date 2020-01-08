Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un basın toplantısına Gazetecilerin ilgisi yoğun
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Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un basın toplantısına Gazetecilerin ilgisi yoğun

Japonya'da bir yıla yakın süredir tutulduğu ev hapsinden Lübnan'a kaçmayı başaran Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn, başkent Beyrut'taki Lübnan Gazeteciler Sendikası merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

08.01.2020 16:11 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:13
Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un basın toplantısına Gazetecilerin ilgisi yoğun

'da bir yıla yakın süredir tutulduğu ev hapsinden Lübnan'a kaçmayı başaran Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn, başkent 'taki Lübnan Gazeteciler Sendikası merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısı öncesi yerli ve yabancı birçok basın mensubunun basın toplantısını takip etmek için hazır bulunduğu gözlendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un basın toplantısına Gazetecilerin ilgisi yoğun
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