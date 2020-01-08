Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn: "Japonya'daki soruşturmada baskıya maruz kaldım"

08.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:54

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn, "kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği" gerekçesiyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'daki soruşturma sırasında baskıya maruz kaldığını öne sürdü.

Japonya'dan Lübnan'a kaçmasının ardından ilk kez konuşan Ghosn, başkent Beyrut'taki Gazeteciler Sendikası binasında basın mensuplarının karşısına geçti.

Lübnan asıllı Ghosn, toplantının başında Japonya'dan nasıl kaçtığını değil neden kaçtığını açıklayacağını söyledi.

Ayrılmanın hayatında verdiği en zor karar olduğunu belirten Ghosn, "Yasaların üstünde değilim, siyasi baskılardan kaçtım." dedi.

Bu konuşmasıyla yaşananların ardından imajını temizlemeye çalıştığını söyleyen Ghosn, şahsına yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu ve tutuklama işlemi gerektirmediğini savundu.

Ghosn, Japonya'daki tutukluluk sürecinde adli makamlar tarafından "kendisine yöneltilen ithamları kabul etmesi için baskıya maruz kaldığını" ileri sürdü.

Lübnan'ın kendisine yönelik misafirperver tutumuna saygı duyduğunu ifade eden Carlos Ghosn, Lübnan makamlarını olumsuz etkileyecek hiçbir şey yapmayacağını vurguladı.

Eski CEO, ayrıca yakalandığı Kasım 2018'den bu yana Nissan şirketinin günlük 40 milyon dolar kaybettiğini iddia etti.

Ghosn'un Lübnan'a kaçması

Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Ghosn, yıllık kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle, "mali usulsüzlük" ve "görevini kötüye kullanma" suçlamalarıyla 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınmıştı.

Bir süre gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık'ta özel uçakla, İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı.

Lübnan asıllı iş adamının, evine konser vermeye gelen müzik grubunun ses sistemlerinin taşındığı büyük kutu içinde ülkeden kaçtığı iddia edilmişti.

Interpol, 2 Ocak'ta Japon hükümetinin talebi üzerine, şartlı serbestlik koşullarını ihlal eden Ghosn hakkında kırmızı bülten uyarısı yayımlamıştı.

Kaynak: AA