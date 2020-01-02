Eski Nissan patronu Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçışına soruşturma: Yedi gözaltı
Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçışıyla ilgili soruşturma
Eski Renault-Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Yönetim Kurulu Başkanı Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ghosn'un, "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'nın Osaka kentinden yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanı'na gelerek buradan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a kaçtığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Euronews.com'da Görüntüle