Eski Nissan patronu Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçışına soruşturma: Yedi gözaltı
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Eski Nissan patronu Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçışına soruşturma: Yedi gözaltı

Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçışıyla ilgili soruşturma

02.01.2020 12:37 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:37
Eski Nissan patronu Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçışına soruşturma: Yedi gözaltı

Eski Renault-Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Yönetim Kurulu Başkanı asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu 'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.


Ghosn'un, "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'nın Osaka kentinden yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanı'na gelerek buradan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a kaçtığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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