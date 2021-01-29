Eski Nissan CEO'sunun kaçışına yardım etmekle suçlanan 2 ABD'linin Japonya'ya iade kararı kabul edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Eski Nissan CEO'sunun kaçışına yardım etmekle suçlanan 2 ABD'linin Japonya'ya iade kararı kabul edildi

29.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:22
Eski Nissan CEO'sunun kaçışına yardım etmekle suçlanan 2 ABD'linin Japonya'ya iade kararı kabul edildi

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un Japonya'dan kaçışına yardım ettikleri ileri sürülen ABD'li Michael ve oğlu Peter Taylor'un Japonya'ya iadesi kabul edildi.

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un Japonya'dan kaçışına yardım ettikleri ileri sürülen ABD'li Michael ve oğlu Peter Taylor'un Japonya'ya iadesi kabul edildi.

ABD'li yargıç, "Japonya'nın eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un kaçışına yardım ettikleri" iddia edilen ABD'li 2 kişinin iadesine yeşil ışık yaktı.

Taylor'ın avukatları, Boston'daki 1. ABD Temyiz Mahkemesine itiraz etmeyi planladıklarını söyledi.

Massachusetts eyaletine bağlı Boston Bölge Mahkemesi Yargıcı Indira Talwanı, baba-oğul Taylor'ın Japonya'ya iadesinin ertelenmesine ilişkin avukatların talebini değerlendirdiğini açıklamıştı.

Ghosn'un Lübnan'a kaçması

Eski Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ghosn, yıllık kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle "mali usulsüzlük" ve "görevini kötüye kullanma" suçlamalarıyla 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınmıştı.

Bir süre gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık 2019'da özel uçakla İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı.

Lübnan asıllı iş insanının, evine konser vermeye gelen müzik grubunun ses sistemlerinin taşındığı büyük kutunun içinde Japonya'dan kaçtığı iddia edilmişti.

İnterpol, 2 Ocak'ta Japon hükümetinin talebi üzerine şartlı serbestlik koşullarını ihlal eden Ghosn hakkında "kırmızı bülten" uyarısı yayımlamış, bu bülten kaydının 6 Ocak'ta resmi makamlara ulaştığı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Meral Akşener Muharrem İnce Fahrettin Koca
Magazin Hadise Cem Yılmaz Özcan Deniz Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Ünal Karaman Nihat Özdemir Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler İlaç Aralık Turizm Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski Nissan CEO'sunun kaçışına yardım etmekle suçlanan 2 ABD'linin Japonya'ya iade kararı kabul edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 15:23:34. #1.14#
title