Eski Nissan CEO'sunun kaçırılmasıyla ilgili iddianame tamamlandı

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden kaçırılmasıyla ilgili aralarında özel bir jet şirketinin müdürünün de bulunduğu 7 kişi hakkında dava açıldı.

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden kaçırılmasıyla ilgili aralarında özel bir jet şirketinin müdürünün de bulunduğu 7 kişi hakkında dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada özel bir jet şirketinin müdürü tutuklu Okan K. ile 4 tutuklu pilot N.P, Ö.B.B., S.K., B.K.S ve 2 tutuksuz hostes F.K. ile İ.M.H. hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Asliye ceza mahkemesine gönderilen iddianame kabul edilirse şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

(İHA)

Kaynak: İHA