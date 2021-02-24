Son dakika haberi... (Nissan CEO'sunun kaçırılmasına ilişkin davada karar: 3 sanık hakkında 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası

JAPONYA 'da ev hapsinde tutulan Nissan 'ın eski CEO 'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Beyrut'a kaçırılmasına ilişkin 7 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme şirket yöneticisi Okan Kösemen ve iki pilot Bahri Kutlu Sömek ile Noyan Pasin'i "Göçmen kaçakçılığı" suçundan ayrı ayrı 4'er yıl 2'şer ay hapis ve 31 bin 240'ar lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme diğer pilot olan 2 sanık ve 1 hostesin beraatine karar verirken 1 hostes sanık hakkındaki davanın düşürülmesine hükmetti.

Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar özel bir jet şirketinin ticaret müdürü Okan Kösemen ile pilotlar Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram, Bahri Kutlu Sömek ve Serhat Kahvecioğlu ile taraf avukatları katıldı.

Mütalaaya karşı savunma yapan tutuksuz sanık Okan Kösemen, "Ben bilinçli olarak yapmış değilim. Yıllardır bu sektörde çalışmış bir insanım. Mütalaayı kabul etmiyorum, beraatime karar verilsin" dedi. "MENFAAT ETME DURUMU YOKTUR"Tutuksuz sanık Bahri Kutlu Sömek ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek "Yine görevlendirilsem yine aynı uçuşu yaparım. Hiçbir şekilde menfaat etme durumu yoktur, menfaat temin etmiş olsam yurtdışına çıkış yasaklı olduğum ve çalışmadığım dönemde annemin kartıyla geçimimi sağlamak zorunda kalmazdım. 'Ara kapı kapalı rahatsız edilmek istemiyorlar' şeklindeki mesajı her zamanki gibi ticaret müdürünün benden bilgi istemesi üzerine bilgilendirmek için yaptım. Hiçbir şekilde farklı anlamlar yüklenebilecek bir durum söz konusu değildir" dedi. "HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA ÖRTÜŞMEMEKTEDİR"Tutuksuz sanık Noyan Pasin ise "Carlos'u Japonya'da uçağa Japon görevliler tarafından bindirildiği sabit. Japonya'daki tüm kontrollerden geçmiş, İstanbul'daki tüm kontrollerden geçmiş. Kimsenin şüphelenmesi beklenmiyor ama bizim şüphelenmemiz bekleniyor. Ben görevimi kusursuz bir şekilde yerine getirdim. Beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuştu. Diğer sanıklar da beraatlerini talep etti. 4'ER YIL 2'ŞER AY HAPİS CEZASI Davayı karara bağlayan mahkeme, şirket yöneticisi Okan Kösemen ve pilotlar Noyan Pasin ile Bahri Kutlu Sömek'i "Göçmen kaçakçılığı" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis ve 31 bin 240'ar lira para cezasına çarptırdı. Mahkeme diğer pilotlar Özgü Bilge Bayram ile Servet Kahvecioğlu ve hostes Nesrin Altunalan'ın beraatine karar verdi. Ayrıca mahkeme diğer hostes sanık Serpil Kuyumcu hakkında suçun yasal unsurların oluşmadığına kanaat getirerek sanık hakkındaki davanın düşürülmesine hükmetti.

"UÇAĞI KULLANDIĞIMIZ İÇİN SUÇLANIYORUZ"Duruşma sonrası açıklama yapan Noyan Pasin "Somut sunulan hiçbir delil olmadı. Sadece 'Nasıl şüphe duymazsın' deniliyor. Hayatın olağan akışına aykırı gibi suçlamalar vardı. Carlos'un Japonya'dan uçağımıza gizlice konulduğu ve İstanbul'da aktarıldığı konusunda hiçbir şüphe yok. Biz burada nerede suçlanıyoruz? Uçağı kullandığımız için suçlanıyoruz. Ama bizi bu uçuşa gönderen şirketimiz. Biz kendi başımıza uçağı alıp gitmiş değiliz. Bütün planlamaları yapan ve bizi görevlendiren şirketimiz. Ne gibi bir gerekçe çıkacak bilmiyoruz. Temyiz edeceğiz kararı" ifadelerini kullandı.

"İSTİNAF YAPACAĞIZ"Noyan Pasin'in avukatı avukat Erem Yücel ise mahkemenin "Biz verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası kararının doğru olmadığını düşünüyoruz. Gerekçeleri açıklanmadı cezanın gerekçesi açıklandığında istinaf yapacağız. İnfazı çıkmaz cezanın yatarı kalmadı" dedi.

DAVANIN GEÇMİŞİJaponya'da "Görevi kötüye kullanma" suçundan ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn, 30 Aralık 2019 tarihinde bir müzik kutusu içinde Osaka'dan İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'na, İstanbul üzerinden de Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçakla kaçırılmıştı. Kaçırılma olayına ilişkin aralarında özel bir jet şirketinin müdürü olan Okan Kösemen, 4 pilot ve 2 hostes hakkında dava açılmıştı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 19 sayfalık iddianamede sanıklar Okan Kösemen, Bahri Kutlu Sömek, Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu hakkında "İştirak halinde göçmen kaçakçılığı" suçundan ayrı ayrı 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti. Ayrıca iddianamede tutuksuz sanıklar hakkında Nesrin Altunalan ve Serpil Kuyumcu hakkında ise "Suçu bildirmeme" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı