Eski Nissan CEO'su Ghosn'un kaçışına yardım eden ABD'liler hakim karşısına çıktı Eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un geçen yıl bir kutu içerisinde Japonya'dan kaçışına yardım ettiği belirtilen Michael Taylor ve oğlu Peter Taylor'un duruşması yapıldı.

Eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un geçen yıl bir kutu içerisinde Japonya'dan kaçışına yardım ettiği belirtilen Michael Taylor ve oğlu Peter Taylor'un duruşması yapıldı. Sanıkların avukatları, Michael ve oğlunun Japonya'nın mahkum etmeye çalıştığı yasaya uymadığına hükmetti.

Filmleri aratmayan bir şekilde Japonya'dan kaçan, Nissan'ın firari eski CEO'su Carlos Ghosn'a yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Michael Taylor ve oğlu Peter Taylor, yargıç karşısına çıktı. Sanıkların avukatları, Michael ve oğlunun eylemlerinin Japonya'nın mahkum etmeye çalıştığı yasaya uymadığını ifade etti. Öte yandan avukatlar, sanıkların Japonya'ya iade edilmesini istenmediğini belirtti.

GHOSN'A YARDIM EDEN ABD'LİLERİN JAPONYA'YA İADESİ GÜNDEMDE

Video konferans ile yapılan duruşmada Yargıç Donald Cabell, "Bunun burada bir mahkemeden ziyade Japonya'daki mahkemelere bırakılması gerekmiyor mu?" diyerek henüz kararının net olmadığını, bir hafta içerisinde karar vermeyi umduğunu söyledi. Cabell sanıkların iade edilebileceği ihtimalinin olduğunu dile getirdi ancak, nihai kararın ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından verileceğini belirtti.

NELER OLMUŞTU?

Brezilya doğumlu Fransız-Lübnanlı Nissan CEO'su Carlos Ghosn, 2018 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da finansal suiistimal ve gelirlerini doğru bildirmeme nedeniyle yolsuzlukla suçlanarak gözaltına alınmıştı. Ghosn, 7.8 milyar yen kazandığını iddia etmiş ancak savcılar, Ghosn'un 17 milyar yen kazandığını öne sürmüştü. 2019 yılının Nisan ayında ise Ghosn, Lübnan'a kaçtığını duyurmuştu. Ghosn'un kaçışına yardım ettiği iddiasıyla ABD'li Michael Taylor ve oğlu Peter Taylor Mayıs ayında gözaltına alınmıştı.

Kaynak: DHA