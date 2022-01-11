Eski nişanlısının sokak ortasında öldürdüğü Raziye toprağa verildi (2) - Haberler
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Eski nişanlısının sokak ortasında öldürdüğü Raziye toprağa verildi (2)

Eski nişanlısının sokak ortasında öldürdüğü Raziye toprağa verildi (2)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Güncel

TUTUKLANDIMersin'de eski nişanlısı Raziye Oskay'ı tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Barış Can Uçuk, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

MERSİN (DHA) - TUTUKLANDI

Mersin'de eski nişanlısı Raziye Oskay'ı tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Barış Can Uçuk, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Mersin Nöbetçi 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Uçuk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan Raziye Oskay'ın ölmeden önce şarkı söyleyip, sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü.


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Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Son Dakika Haberleri

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