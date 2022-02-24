Eski nişanlısının evinde karşılaştığı kardeşleri bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı (2) - Haberler
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Eski nişanlısının evinde karşılaştığı kardeşleri bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı, Murat Küçük - Güncel
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Eski nişanlısının evinde karşılaştığı kardeşleri bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

YAKALANDIBolu'da, gittiği eski nişanlısının evinde karşılaştığı iki kardeşten Beyazıt Bestami Ay'ı bıçaklayarak öldürüp, Muhammed Ay'ı ise yaraladıktan sonra kaçan Sefa C., Ankara'da polis tarafından yakalandı.

ANKARA (DHA) - YAKALANDI

Bolu'da, gittiği eski nişanlısının evinde karşılaştığı iki kardeşten Beyazıt Bestami Ay'ı bıçaklayarak öldürüp, Muhammed Ay'ı ise yaraladıktan sonra kaçan Sefa C., Ankara'da polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Bolu'ya getirilerek sorguya alındı.


Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

Ankara, Polis, Bolu, Güncel, Haberler

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