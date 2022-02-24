Eski nişanlısının evinde karşılaştığı kardeşleri bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

ANKARA (DHA) - YAKALANDI

Bolu'da, gittiği eski nişanlısının evinde karşılaştığı iki kardeşten Beyazıt Bestami Ay'ı bıçaklayarak öldürüp, Muhammed Ay'ı ise yaraladıktan sonra kaçan Sefa C., Ankara'da polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Bolu'ya getirilerek sorguya alındı.