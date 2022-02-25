Eski nişanlısının evinde 2 kardeşi bıçaklayan şüpheli adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı, Murat Küçük - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
TUTUKLANDIBolu'da Beyazıt Bestami Ay'ı öldüren kardeşi Muhammet Ay'ı da yaralayan Sefa Candan, çıkarıldığı mahkemece tutukladı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BOLU (DHA) - TUTUKLANDI
Bolu'da Beyazıt Bestami Ay'ı öldüren kardeşi Muhammet Ay'ı da yaralayan Sefa Candan, çıkarıldığı mahkemece tutukladı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel