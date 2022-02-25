Eski nişanlısının evinde 2 kardeşi bıçaklayan şüpheli adliyede (2) - Haberler

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Eski nişanlısının evinde 2 kardeşi bıçaklayan şüpheli adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı, Murat Küçük - Güncel
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Eski nişanlısının evinde 2 kardeşi bıçaklayan şüpheli adliyede (2)

TUTUKLANDIBolu'da Beyazıt Bestami Ay'ı öldüren kardeşi Muhammet Ay'ı da yaralayan Sefa Candan, çıkarıldığı mahkemece tutukladı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BOLU (DHA) - TUTUKLANDI

Bolu'da Beyazıt Bestami Ay'ı öldüren kardeşi Muhammet Ay'ı da yaralayan Sefa Candan, çıkarıldığı mahkemece tutukladı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

Bolu, Güncel, Haberler

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