Eski Nişanlısı ve Kardeşini Yaralayan Zanlı Yakalandı

Gaziantep'te eski nişanlısı ve kardeşini av tüfeğiyle yaraladığı iddiasıyla aranan zanlı, gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Çamlıtepe Mahallesi Kır Sokak'ta Suna Z. ve Hakan Z'yi av tüfeğiyle yaralayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Y.M'yi olayda kullandığı av tüfeğiyle Kilis'te yakaladı.



"Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "yağma" suçlarından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Y.M'nin, 5 Mayıs'ta merkez Şahinbey ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Kır Sokak'ta eski nişanlısı Suna Z. ve kardeşi Hakan Z'yi av tüfeğiyle yaralayıp kaçtığı iddia edilmişti.