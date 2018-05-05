Eski Nişanlısı ve Kardeşini Silahla Yaraladı

Gaziantep'te bir kişi, eski nişanlısı ve kardeşini av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Yalçın K. (23), merkez Şahinbey ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Kır Sokak'ta eski nişanlısı Suna Z. ve Hakan Z. ile tartışmaya başladı.

Tartışma sonrasında Yalçın K. otomobilinden aldığı av tüfeğiyle, eski nişanlısı ve kardeşini vücudunun değişik yerlerinden yaraladı.

Ağır yaralanan kardeşler, 112 acil servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kafasından yaralanan Suna Z'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçan Yalçın K'nin yakalanması için çalışma başlattı.