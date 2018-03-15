Eski Nişanlısı Tarafından Silahla Vurulan Kadın Yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde eski nişanlısı tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.

Neslişah Y. (36), Ulugazi Mahallesi Ağabali Caddesi'nde eski nişanlısı Erkan D. (42) ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın ardından Neslişah Y, Erkan D'nin yanından ayrıldı.

Caddedeki bir lokantaya girip bir süre sonra çıkan Neslişah Y'ye, bu sırada Erkan D. tarafından tabancayla birkaç el ateş edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan Neslihan Y, sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Neslişah Y'nin vücuduna 7 mermi isabet ettiği öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Öte yandan çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına, silahla vurulan kadının bir süre yürüdükten sonra düşmesi ile zanlının yürüyerek bölgeden uzaklaşması yansıdı.