Eski nişanlısı tarafından bıçaklanan adam ağır yaralandı
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Eski nişanlısı tarafından bıçaklanan adam ağır yaralandı

Eski nişanlısı tarafından bıçaklanan adam ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kadın, eski nişanlısı olduğu öğrenilen şahsı göğüsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kadın, eski nişanlısı olduğu öğrenilen şahsı göğüsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre B.T. ile eski nişanlısı olduğu öğrenilen Alper Y. (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.T., Alper Y.'yi göğüsünden bıçaklayarak yaraladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olayın şüphelisi olarak B.T.yi gözaltına alırken sağlık ekipleri de yaralı Alper Y.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Alper Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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