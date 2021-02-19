Eski Nijerya Genelkurmay Başkanı Buratai'ye göre ülkedeki silahlı eylemler 20 yıl daha sürebilir
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Eski Nijerya Genelkurmay Başkanı Buratai'ye göre ülkedeki silahlı eylemler 20 yıl daha sürebilir

19.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:05
Eski Nijerya Genelkurmay Başkanı Buratai'ye göre ülkedeki silahlı eylemler 20 yıl daha sürebilir

Eski Nijerya Genelkurmay Başkanı Tukur Yusuf Buratai, ülkede terör örgütü Boko Haram saldırılarının ve silahlı eylemlerin 20 yıl daha devam edebileceğini belirtti.

Eski Nijerya Genelkurmay Başkanı Tukur Yusuf Buratai, ülkede terör örgütü Boko Haram saldırılarının ve silahlı eylemlerin 20 yıl daha devam edebileceğini belirtti.

Buratai, son zamanlarda ülkede artan şiddet olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, ülkedeki güvenlik sorunun 30 veya 40 yıl önce başladığını ve bunun kısa sürede bitmesinin imkansız olduğunu söyledi.

Ülkede teröristlerin uzun süredir halkı telkin ettiğinin altını çizen Buratai, "Bu kısa sürede onları yenmeyi zorlaştırdı. Bu nedenle ülkedeki silahlı eylemler, 20 yılda bitmeyebilir." ifadelerini kullandı.

Buratai, zamanında Nijeryalı askerlerin Kamerun, Çad ve Nijer gibi komşu ülkelerdeki meslektaşları ile iş birliğinde Boko Haram'a karşı başarıyla mücadele ettiklerini ancak bu krizin sadece askeri operasyonla sona erdirilemeyeceğini belirtti.

Ülkede güvenlik sorunlarıyla mücadelede ele alınması gereken siyasi ve sosyo-ekonomik faktörler olduğunu kaydeden Buratai, Nijerya'nın kuzey bölgesindeki çoğu topluluğun temel olanaklardan yoksun olduğunu sözlerine ekledi.

Buratai, Aralık 2020'de yaptığı benzer bir açıklamada da ülkede terör örgütü Boko Haram tehlikesinin 20 yıl daha devam edebileceğini belirtmiş ve bunu önleyebilmek için halkın hükümet ve askeri otoriteler ile birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar yaptı. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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