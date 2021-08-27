Eski Nijerya Devlet Başkanı Obasanjo, Afrika Birliği'ne bağlı Afrika Boynuzu elçisi oldu
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Eski Nijerya Devlet Başkanı Obasanjo, Afrika Birliği'ne bağlı Afrika Boynuzu elçisi oldu

Eski Nijerya Devlet Başkanı Obasanjo, Afrika Birliği'ne bağlı Afrika Boynuzu elçisi oldu
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Afrika Birliği (AfB), eski Nijerya Devlet Başkanı Olusegun Obasanjo'yu Afrika Boynuzu elçisi olarak atadı.

Afrika Birliği (AfB), eski Nijerya Devlet Başkanı Olusegun Obasanjo'yu Afrika Boynuzu elçisi olarak atadı.

AfB Komisyon Başkanı Moussa Faki Mahamat tarafından yapılan açıklamada, atamanın, Afrika Boynuzu bölgesinde barışı, güvenliği, istikrarı ve siyasi diyaloğu teşvik etme çabasının bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, "(Obasanjo), Afrika Boynuzu'nda kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik bölgedeki tüm ilgili siyasi aktörler ve paydaşlarla angajmanları yoğunlaştıracak." denildi.

Askeri rejim döneminde 1976-1979 yıllarında Nijerya'yı yöneten Obasanjo, demokrasiye geçiş sürecinde ise 1999-2007 yıllarında iki dönem başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Obasanjo'nun gelecek haftalarda bölgeye gelmesi bekleniyor.

AfB genel merkezinin bulunduğu Etiyopya, siyaset ve güvenlik krizleriyle karşı karşıya.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti. TPLF üyeleriyle güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalardan 4,5 milyon sivil etkilendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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Eski Nijerya Devlet Başkanı Obasanjo, Afrika Birliği'ne bağlı Afrika Boynuzu elçisi oldu - Haberler
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