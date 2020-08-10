Eski Nijerya Devlet Başkanı Jonathan ara buluculuk için siyasi krizdeki Mali'ye gitti
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Eski Nijerya Devlet Başkanı Jonathan ara buluculuk için siyasi krizdeki Mali'ye gitti

Eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan, ara buluculuk yapmak üzere siyasi krizin yaşandığı Mali'nin başkenti Bamako'ya gitti.

Eski Nijerya Devlet Başkanı Jonathan ara buluculuk için siyasi krizdeki Mali'ye gitti
10.08.2020 23:47 | Son Güncelleme: 11.08.2020 00:12

Eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan, ara buluculuk yapmak üzere siyasi krizin yaşandığı Mali'nin başkenti Bamako'ya gitti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) delegasyonunun öncülüğünü yapan Jonathan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyaret sebebinin, 27 Temmuz'da düzenlenen Olağanüstü Sanal Zirvesi'nin ardından ECOWAS liderleri tarafından onaylanan kararlar ve yol haritasının uygulanması konusunda paydaşların katılımını sağlamak olduğunu vurguladı.

Goodluck Jonathan, "Batı Afrika olarak ortak bir kaderimiz var ve bölgemizdeki sorunları çözmek için birbirimizin etrafında toplanmaktan asla yorulmamalıyız" ifadesini kullandı.

Mali'deki siyasi kriz

Ülkede mayıstan bu yana Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifası için gösteriler düzenleniyor.

Keita karşıtı gösterileri, Anayasa Mahkemesinin, mart ve nisan aylarında düzenlenen iki turlu genel seçimin resmi sonuçlarını açıklarken, geçici sonuçlara göre seçilemeyen 31 vekilin kazandığını duyurması tetiklemişti.

Eski Yüksek İslam Konseyi (HCIM) Başkanı İmam Dicko'nun başını çektiği, muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün oluşturduğu M5 RFP platformu, 5 ve 19 Haziran'da yüz binlerce kişinin katılımıyla geniş çaplı protesto gösterisi düzenlemişti.

M5 RFP platformu, İbrahim Boubacar Keita'nın istifa etmeyeceğini duyurması üzerine gösteri ve sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.

10 Temmuz Cuma günü başlayan protestolarda göstericiler ulusal radyo ve televizyon binasını işgal ederek kentin ana yollarını kapatmış, çıkan olaylarda 11 kişi yaşamını yitirmiş, en az 124 kişi de yaralanmıştı.

Keita, tansiyonu düşürmek için Anayasa Mahkemesini feshetmişti.

ECOWAS acil toplandı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin liderleri, Mali'de siyasi krize çözüm bulmak için 28 Temmuz'da acil toplanmıştı.

Toplantıda, Meclis Başkanı da dahil tartışmalı 31 milletvekilinin derhal istifa etmesi, Anayasa Mahkemesinin hızlı şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği kararı alınmıştı.

Bu karar üzerine 8 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Keita'nın imzaladığı kararnameyle Anayasa Mahkemesine 9 üye atanmıştı.

Kaynak: AA

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