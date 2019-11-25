Eski Nepal Başbakanı'ndan Keşmir için diyalog çağrısı

25.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:36

Eski Nepal Başbakanı Madhav Kumar Nepal, Keşmir sorununun Hindistan-Pakistan ilişkilerini etkilediğini, bu nedenle tartışarak uygun bir şekilde çözülmesi gerektiğini söyledi.

Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) tarafından düzenlenen konferansa katılmak üzere Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Nepal, program öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Nepal Hindistan'ın, anayasanın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ettiğini hatırlatarak, kararın Hindistan-Pakistan ilişkilerine olumsuz yansıması olduğunu söyledi.

Nepal, komşu ülke olarak sorunun çözülmesinden yana olduklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Uygun diyalog olmadan meseleler çözülmeyecektir. Komşu ülke Nepal olarak, Güney Asya Bölgesel İşbirliği Teşkilatı (SAARC) üyesi olarak, aynı Güney Asya platformunun bir parçası olarak sorunun çözümünü görüp bulmamız gerekiyor. Hindistan ile Pakistan arasında bir sorun. Benzer sorunlar Hindistan ile Nepal arasında, Hindistan ve diğer SAARC ülkeleri arasında da yaşanıyor. Bu yüzden biz Nepal halkı için tüm bunlarla detaylarıyla ilgilenmek çok zor hale geliyor. Çünkü bizim özellikle Hindistan olmak üzere SAARC bölgesi ile hali hazırda kendi sorunlarımız var."

Nepal, savaş ve gerginliğin çözüm olmadığını vurgulayarak diyalog, güven ve kazan-kazan temelli çözümlere ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

İklim değişikliği konusunda da uyarılarda bulunan Nepal, eriyen kar ve buzulların sadece Nepal ile sınırlı kalmayacağını, bunun Hindistan ve Bangladeş dahil ada ve kıyı ülkelerine de etki edeceğini kaydetti.

İBU tarafından düzenlenen "Dünyanın Geleceği: Yeşil ve Akıllı" isimli konferansa IBU Mütevelli Heyeti Başkanı Aydoğan Ademoski, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh, "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Kaynak: AA