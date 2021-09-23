Son dakika... Eski Nazi ölüm mangası tercümanı Helmut Oberlander, Kanada'da 97 yaşında hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Eski Nazi ölüm mangası tercümanı Helmut Oberlander, Kanada'da 97 yaşında hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... Eski Nazi ölüm mangası tercümanı Helmut Oberlander, Kanada'da 97 yaşında hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Kanada'da yaşayan son şüpheli Nazi savaş suçlusu olduğuna inanılan ve Nazi mangasında tercümanlık görevini üstlenmiş Helmut Oberlander, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Kanada'da yaşayan son şüpheli Nazi savaş suçlusu olduğuna inanılan ve Nazi mangasında tercümanlık görevini üstlenmiş Helmut Oberlander, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Kanada'da son şüpheli Nazi savaş suçlusu olduğuna inanılan ve Nazi mangasında tercümanlık görevini üstlenmiş Helmut Oberlander, Ontario eyaletinin Waterloo kentinde yaşadığı evinde 97 yaşında hayatını kaybetti. Oberlander'ın ailesi yerel basına yaptığı açıklamada, eski bir gayrimenkul müteahhidi Oberlander'ın ailesine bağlı ve toplum bilincine sahip bir kişi olduğunu kaydetti. Ölümünün ardından Oberlander, Nazi dönemi suçlarına karıştığı iddia edilen, fakat hükümetin sınır dışı etme işlemlerini tamamlayamadan hayatını kaybeden 12 Kanadalıdan sonuncusu oldu.

KANADA HÜKÜMETİ, OBERLANDER'I 3 KEZ SINIR DIŞI ETMEYE ÇALIŞMIŞTI

Ukrayna'da doğan Oberlander, 1954'te Kanada'ya göç ettikten sonra 1960 yılında Kanada vatandaşı olmuştu. Kanada hükümeti ise, Oberlander'ın vatandaşlığını iptal etmiş ve 1995'ten bu yana kendisini 3 kez sınır dışı etmeye çalışmıştı. Kanada hükümeti, Oberlander'ın vatandaşlık için ilk başvuruda bulunduğunda işgal altındaki doğu topraklarında Alman ordusunun cephe hattının arkasında faaliyet gösteren ve çoğunluğu Yahudi olan 2 milyondan fazla kişinin ölümünden sorumlu tutulan Einsatzkommando güçlerine destek olduğunu bilerek gizlediğini ifade etmişti. Sınır dışı edilmek istenen Oberlander ise, her seferinde temyize gitmiş ve mahkeme temyizlerinde, Almanlar için çalışmaktan başka bir seçeneği olmadığını ve itaatsizlik etmesi halinde en ağır cezalara maruz kalacağını iddia etmişti. Oberlander, 17 yaşında zorla askere alındığını, vahşete katılmadığını ve Nazi ölüm mangasında sadece tercümanlık görevi üstlendiğini aktarmıştı. Ayrıca Oberlander, 2000 yılında yaptığı bir açıklamada, ne olursa olsun mücadele edeceğini ve asla vazgeçmeyeceğini kaydetmişti.

(Ceren Yanar Polat/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Şentop
Magazin Amelia Hamlin Yiğit Marcus Aral
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Mehmet Akif Ersoy Selçuk Bayraktar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika... Eski Nazi ölüm mangası tercümanı Helmut Oberlander, Kanada'da 97 yaşında hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 22:06:09. #1.12#