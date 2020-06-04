Eski muhtarın kardeşi, uzun namlulu silahlarla öldürüldü (2) - Yeniden
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Eski muhtarın kardeşi, uzun namlulu silahlarla öldürüldü (2) - Yeniden

HAKKARİ'nin merkeze bağlı Oğul köyünde yaşayan, eski muhtarın kardeşi Orhan Adıyaman (37), gece evinden alınıp, götürüldüğü köy çıkışında, uzun namlulu silahlarla öldürüldü.

Eski muhtarın kardeşi, uzun namlulu silahlarla öldürüldü (2) - Yeniden
04.06.2020 12:26 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:29

HAKKARİ'nin merkeze bağlı Oğul köyünde yaşayan, eski muhtarın kardeşi Orhan Adıyaman (37), gece evinden alınıp, götürüldüğü köy çıkışında, uzun namlulu silahlarla öldürüldü. 

Olay, saat 01.00 sıralarında, merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Oğul köyünde meydana geldi. Eski köy muhtarının kardeşi, 4 çocuk babası Orhan Adıyaman, evine gelen kişiler tarafından silah zoruyla evinden çıkarıldı. Eşi, olayı komşularına haber verirken, Adıyaman ise götürüldüğü köy çıkışında, uzun namlulu silahlarla ateş edilerek, öldürüldü. Jandarmaya haber verilmesi üzerine köy çıkışında bulunan Orhan Adıyaman'ın cansız bedeni, Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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