ESKİ MUHTARIN CİNAYET ŞÜPHELİSİ 2 KARDEŞ TUTUKLANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ESKİ MUHTARIN CİNAYET ŞÜPHELİSİ 2 KARDEŞ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS'ta akrabaları, eski köy muhtarı Remzi Mızrak'ı (70) pompalı tüfekle vurarak öldüren Hüseyin (32) ile Şükrü Eldemir (27) kardeşler, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

KARS'ta akrabaları, eski köy muhtarı Remzi Mızrak'ı (70) pompalı tüfekle vurarak öldüren Hüseyin (32) ile Şükrü Eldemir (27) kardeşler, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 29 Eylül günü saat 13.30 sıralarında Yusufpaşa Mahallesi Halitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Kardeşi Şükrü'nün kullandığı otomobilden pompalı tüfekle ateş açan Hüseyin Eldemir, onlarca kişinin gözü önünde Hasçiftlik köyü eski muhtarı Remzi Mızrak'ı vurdu. Mızrak, ambulansa kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı ve köyünde yakınlarının gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olayın ardından otomobille kaçan kardeşler, mobese kameralarının görüntülerinden yapılan takiple, polis ve jandarmanın ortak çalışması sonucu yakalandı. Araçta ele geçirilen Hüseyin Eldemir'in kullandığı pompalı tüfek, incelenmek üzere Kriminal Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Emniyetteki ifadesinde Remzi Mızrak'ın oğlu T.M.?nin 3 ay önce kendisini bacağından silahla vurduğunu belirten Hüseyin Eldemir, olayı bu yüzden işlediklerini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eldemir kardeşler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi'nce 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet şüphelisi iki kardeşin, öldürdükleri Remzi Mızrak'ın amcasının torunları olduğu belirtildi.

ESKİ MUHTARIN CİNAYET ŞÜPHELİSİ 2 KARDEŞ TUTUKLANDI

ESKİ MUHTARIN CİNAYET ŞÜPHELİSİ 2 KARDEŞ TUTUKLANDI

ESKİ MUHTARIN CİNAYET ŞÜPHELİSİ 2 KARDEŞ TUTUKLANDI

ESKİ MUHTARIN CİNAYET ŞÜPHELİSİ 2 KARDEŞ TUTUKLANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk vefat etti

Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk vefat etti

 Eşini vahşice öldürdü, sonra PKK'ya katılmak istedi

Eşini vahşice öldürdü, sonra PKK'ya katılmak istedi

 Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izni, 2 ay uzatıldı

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izni, 2 ay uzatıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mehmet Nuri
Magazin Oğuzhan Koç Gülben Ergen
Spor Balotelli Lionel Messi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Gazeteler Rüya Tabirleri Amelia Hamlin Tahir Büyükakın Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ESKİ MUHTARIN CİNAYET ŞÜPHELİSİ 2 KARDEŞ TUTUKLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 11:57:12. #1.11#