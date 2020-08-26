Eski muhtara onlarca kişi aynı anda saldırdı Eski muhtara onlarca kişi aynı anda saldırdı Erzurum'da eski muhtar aralarında husumet bulunduğu öne sürülen grubun saldırısına uğradı.

Eski muhtara onlarca kişi aynı anda saldırdı

ERZURUM - Erzurum'da eski muhtar aralarında husumet bulunduğu öne sürülen grubun saldırısına uğradı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Palandöken İlçesine bağlı Toparlak köyü eski muhtarı olduğu belirtilen R.Ö. Mahallebaşı semtinde Pazar ortasında aralarında husumet bulunan bir grubun saldırısına uğradı. Kahvehanede oturan muhtar tekme ve yumruklu saldırıda bir anda yerde kaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde kaçmaya çalışan eski muhtar aracın arkasına kaçmaya çalışırken grup koşarak burada da saldırmaya devam etti. Kavga çevredeki vatandaşların çabası ile önlenmeye çalışırken polis kavgayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA