Eski Muhtar Tüfekle Vurulmuş Bulundu
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tüfekle ateş edilen eski muhtar hayatını kaybetti.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tüfekle ateş edilen eski muhtar hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hacıhaliloğlu köyü eski muhtarı Kemal Duyar'dan haber alamayan yakınları telefonla komşularını aradı.
Kapısı açık haldeki eve giren komşuları, oturma odasında Duyar'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Güvenlik güçleri, yaptıkları ilk incelemede eski muhtarın evin dışından ateş edilerek tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirledi.
Ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.