Eski muhtar evinde ölü bulundu
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Eski muhtar evinde ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 dönem muhtarlık yapan Şaban Özen (53), ablası tarafından evinde iple boynundan asılı halde ölü bulundu.

Eski muhtar evinde ölü bulundu
08.06.2020 17:02 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:02

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 dönem muhtarlık yapan Şaban Özen (53), ablası tarafından evinde iple boynundan asılı halde ölü bulundu.

Side Yalı Mahallesi'nde 1996- 2004 yılları arasında 2 dönem muhtarlık görevinde bulunan, daha sonra turizm ve hayvancılıkla uğraşan Side'nin tanınmış ve sevilen simalarından Şaban Özen evinde ölü bulundu. Aynı apartmanda oturan ablasının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri eve girdiklerinde Özen'in iple boynundan asılı halde cansız bedeniyle karşılaştı. Özen'in cenazesi adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Şaban Özen'in cenazesinde inceleme yapılırken, yakınları feryat etti. Abla Aynur Gökçen, "Emeklerimiz boşa boşa gitti" diye ağıt yaktı. Side Rahvan Atçılar Kulübü kurucu üyesi de olan Şaban Özen'in 2- 3 yıldır psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü, yaklaşık 4 aydır evinden hiç çıkmadığı bildirildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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