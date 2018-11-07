Eski Muhtar Dehşet Saçtı 3 Yaralı

Müslüm SARIYAR İSTANBUL DHA

BEYLİKDÜZÜ'NDE ESKİ MUHTAR AYHAN B. ALACAK VERECEK MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI 2'Sİ YEĞENİ 3 KİŞİYİ SİLAHLA ATEŞ EDEREK YARALADI.

Olay, akşam saatlerinde Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kahvehane önünde tartışan eski muhtar Ayhan B., yeğenleri Coşkun B., Hakan B. ve Erhan P. ile alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ayhan B. silahla ateş ederek 3 kişiyi de yaraladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Ayhan B. gözaltına alındı.