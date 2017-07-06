Eski mü Rektörü Prof. Dr. Batırel Hayatını Kaybetti

Eski Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel, Tekirdağ'ın Marmarareğlisi ilçesinde girdiği denizde fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dereağzı Mahallesi'nde bulunan yazlıkta tatil yapan Batırel, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra fenalaşarak yardım isteyen Batırel, çevredekiler tarafından denizden çıkartıldı.



Batırel, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından, ambulansla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Prof. Dr. Batırel, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Cenaze, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.