Eski Moritanya Cumhurbaşkanı Abdulaziz kendisine yöneltilen yolsuzluk suçlamalarını reddetti

Eski Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz, Nuakşot Başsavcılığı tarafından aleyhinde başlatılan soruşturmada yolsuzluk yaptığı ve kamu malını israf ettiği yönündeki suçlamaları kabul etmediğini açıkladı.