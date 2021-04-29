Eski Moritanya Cumhurbaşkanı Abdulaziz kendisine yöneltilen yolsuzluk suçlamalarını reddetti
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Eski Moritanya Cumhurbaşkanı Abdulaziz kendisine yöneltilen yolsuzluk suçlamalarını reddetti

Eski Moritanya Cumhurbaşkanı Abdulaziz kendisine yöneltilen yolsuzluk suçlamalarını reddetti
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Eski Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz, Nuakşot Başsavcılığı tarafından aleyhinde başlatılan soruşturmada yolsuzluk yaptığı ve kamu malını israf ettiği yönündeki suçlamaları kabul etmediğini açıkladı.

Eski Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz, Nuakşot Başsavcılığı tarafından aleyhinde başlatılan soruşturmada yolsuzluk yaptığı ve kamu malını israf ettiği yönündeki suçlamaları kabul etmediğini açıkladı.

Başkent Nuakşot'ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Abdulaziz, "Görev sürem boyunca bir gram kamu malı kullanmadım." dedi.

Mevcut Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani'nin kendisinin yolsuzluk yapmadığını "gayet iyi bildiğini" belirten Abdulaziz, açık hedef olarak gösterildiğini ancak suçlamalara karşı ayakta kalacağını söyledi.

Ülkeden ayrılmayı planladığı yönündeki iddiaları yalanlayan eski Cumhurbaşkanı, "Moritanya'dan asla ayrılmayacağım. Ülkenin anayasal düzenini ve istikrarını bozacak bir tartışmaya da girmeyeceğim. Reform mücadelesine bağlıyım ve ülkenin ilk aşamaya geri dönmesini kabul etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Nuakşot Başsavcılığı, geçen 12 Mart'ta Abdulaziz ve yönetimi döneminde görev alan 12 kişi hakkında "yolsuzluk, kara para aklama ve nüfuzu kötüye kullanma" suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Moritanya Mahkemesi, 4 Nisan'da soruşturma kapsamında bulunan 13 kişinin mal varlıklarının dondurulmasına karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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