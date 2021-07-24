Eski Moldova İçişleri Bakan Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan canlı yayında kavga
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Eski Moldova İçişleri Bakan Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan canlı yayında kavga

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Moldova'da eski İçişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy Kosovan ile Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun eski danışmanı Sergey Tofilat canlı yayında birbirine girerken, tartışma tokat ve yumruklarla son buldu.

Moldova'da eski İçişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy Kosovan ile Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun eski danışmanı Sergey Tofilat canlı yayında birbirine girerken, tartışma tokat ve yumruklarla son buldu.

Moldova'da eski İçişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy Kosovan ile Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun eski danışmanı Sergey Tofilat konuk oldukları bir televizyon programında kavga etti. Canlı yayında giderek hararetlenen tartışma tokat ve yumruklarla son buldu. Tofilat'a masada duran su dolu bardağı fırlatan Kosovan, karşı taraftan tokat ve yumruk darbeleri alarak bilinç kaybı yaşadı.

Ülkede geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerin ve politik durumun ele alındığı program, kavga nedeniyle sona erdi. Program sunucusu Dmitriy Mişin programdan sonra sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Kosovan ve Tofilat'ın barıştığını ifade ederek ikilinin tokalaştığı ana dair bir fotoğraf yayınladı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Eski Moldova İçişleri Bakan Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan canlı yayında kavga
Eski Moldova İçişleri Bakan Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan canlı yayında kavga
Eski Moldova İçişleri Bakan Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan canlı yayında kavga
Eski Moldova İçişleri Bakan Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan canlı yayında kavga

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Eski Moldova İçişleri Bakan Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan canlı yayında kavga - Haberler
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