Eski Model Ebru Şancı, Bayramda Uygulanacak Toplu Taşıma Ücreti İndirimini Beğenmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, daha önceki bayramlarda da olduğu gibi toplu taşıma araçlarına ek seferler konulması ve bu araçların yüzde 50 indirimli taşıma yapmalarını karara bağladı. Bayram indirimini bekleyen halk bu karara sevinmişti.

İNDİRİMDEN MEMNUN KALMADI

Futbolcu Alparslan Öztürk ile evlenen ve ikiz bebek dünyaya getiren oyuncu Ebru Şancı Öztürk, bayramda yapılan toplu taşıma indirimini eleştirdi. Sosyal medya hesabından bayramda yüzde 50 indirimli ulaşıma "Eskiden beleşti" yorumunu yaptı.

"ESKİDEN BELEŞTİ"

Birkaç yıl önceye kadar bayramlarda ücretsiz olan toplu taşıma son yıllarda yüzde 50 indirimle halka hizmet sunuyor. İBB'nin bayramda toplu taşımayı yüzde 50 yapması üzerine eski model Ebru Şancı instagram hikayesinde haberi "Eskiden beleşti" yorumuyla paylaşım yaptı.