Eski Model Ebru Şancı, Bayramda Uygulanacak Toplu Taşıma Ücreti İndirimini Beğenmedi
Eski model Ebru Şancı Öztürk, Bayramda toplu taşıma ücretini yüzde 50 indirimli olmasını "Eskiden beleşti" yorumuyla eleştirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, daha önceki bayramlarda da olduğu gibi toplu taşıma araçlarına ek seferler konulması ve bu araçların yüzde 50 indirimli taşıma yapmalarını karara bağladı. Bayram indirimini bekleyen halk bu karara sevinmişti.
İNDİRİMDEN MEMNUN KALMADI
Futbolcu Alparslan Öztürk ile evlenen ve ikiz bebek dünyaya getiren oyuncu Ebru Şancı Öztürk, bayramda yapılan toplu taşıma indirimini eleştirdi. Sosyal medya hesabından bayramda yüzde 50 indirimli ulaşıma "Eskiden beleşti" yorumunu yaptı.
"ESKİDEN BELEŞTİ"
Birkaç yıl önceye kadar bayramlarda ücretsiz olan toplu taşıma son yıllarda yüzde 50 indirimle halka hizmet sunuyor. İBB'nin bayramda toplu taşımayı yüzde 50 yapması üzerine eski model Ebru Şancı instagram hikayesinde haberi "Eskiden beleşti" yorumuyla paylaşım yaptı.
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Beleş olmasın, bu sefer çok tıklım tıklım oluyor, az da ücretli olması iyidir.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Binmek için cebelleşCevap Yaz Yayından Kaldır
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Günaydın yıllardır yüzde 50 indirimli eskiden dediğin 1994 lü yıllarCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu kimmiş ki?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Dogru demis ucretsiz olmasi lazim milet birlik olup ulkeyi savunuyor ddolar ero artiyo halk kosuyo bir bayramlarda arabalar ucretsiz olmus bu halka cokmuCevap Yaz Yayından Kaldır