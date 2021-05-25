Eski Mısır Müftüsü Cuma: "Osmanlılar, Yahudilerin arzuları ve Kudüs'e göç etme girişimlerinin karşısında durdu"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eski Mısır Müftüsü Cuma: "Osmanlılar, Yahudilerin arzuları ve Kudüs'e göç etme girişimlerinin karşısında durdu"

Eski Mısır Müftüsü Cuma: 'Osmanlılar, Yahudilerin arzuları ve Kudüs'e göç etme girişimlerinin karşısında durdu'
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Eski Mısır Müftüsü Ali Cuma, Osmanlıların, hükümdarlıkları boyunca Yahudilerin arzuları ve Kudüs'e göç etme girişimlerinin karşısında durduğunu belirtti.

Eski Mısır Müftüsü Ali Cuma, Osmanlıların, hükümdarlıkları boyunca Yahudilerin arzuları ve Kudüs'e göç etme girişimlerinin karşısında durduğunu belirtti.

Cuma, resmi Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Osmanlı Devleti'nin Kudüs'e verdiği önem ve Yahudilerin emellerine karşı aldığı tutum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Osmanlılar, hükümdarlıkları boyunca Yahudilerin arzuları ve Kudüs'e göç etme girişimlerinin karşısında durdu." ifadelerini kullanan Cuma, Yahudilerin Kudüs hayaline engel olan kişinin Sultan Abdulhamit olduğunu aktardı.

Cuma, "Sultan 2. Abdülhamit tahttan indirildiğinde Yahudiler bu duruma çok fazla sevinmişti." değerlendirmesinde bulundu.

Osmanlı Devleti'nin Yahudilere Mekke, Medine ve Kudüs hariç tüm toprakların kapılarını açtığını belirten Cuma, onların buna rağmen "gözlerini Kudüs ve Filistin topraklarına diktiklerini" ancak Osmanlı'nın sağlam tutumları karşısında emellerine ulaşamadıklarını ifade etti.

Cuma, "Osmanlı Devleti, Kudüs'e özel bazı kanunlar yürürlüğe koymuştu. Bunlardan bir tanesi, süresi 3 ayı geçmeyecek şekilde Hac ve kutsal ziyaretler hariç herhangi bir Yahudi'nin Filistin'e girişine izin verilmemesiydi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli
Magazin Sibel Can Bülent Ersoy Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Josef De Souza Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eski Mısır Müftüsü Cuma: "Osmanlılar, Yahudilerin arzuları ve Kudüs'e göç etme girişimlerinin karşısında durdu" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 19:10:25. #1.16#

title