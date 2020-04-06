Eski Mısır Enformasyon Bakanı'ndan AA'ya 100. yıl tebriği Açıklaması Eski Mısır Eski Enformasyon Bakanı Salah Abdulmaksud, Anadolu Ajansı'nın İslam dünyası için tarafsız bir ses olduğunu ve habercilikteki Batılı ajansların tekelciğini kırdığını belirtti.

Eski Mısır Eski Enformasyon Bakanı Salah Abdulmaksud, Anadolu Ajansı'nın İslam dünyası için tarafsız bir ses olduğunu ve habercilikteki Batılı ajansların tekelciğini kırdığını belirtti.

Abdulmaksud, AA'nın 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kuruluşunun 100'üncü yılı vesilesiyle, AA bünyesinde Türkiye ve dünya genelinde görev yapan tüm meslektaşlarına en içten tebriklerini ilettiğini ifade etti.

AA'nın, gerçeğe hizmet eden, tarafsız ve profesyonel haberlerin ulaştırılması konusundaki misyonunu sürdürmesi temennisinde bulunan Abdulmaksud, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, Türkiye ile Arap ve İslam dünyası için tarafsız bir ses oldu, gerçeğin yanında yer alarak onu tarafsızca aktardı, farklı görüşlere yer verdi ve haberlerin servisindeki Batılı ajansların tekelciğini kırdı."

AA'nın son 10 yılda İslam dünyasının haberlerini farklı bölgelere aktaran İslam dünyasındaki ilk ajans olduğuna dikkati çeken Abdulmaksud, bunun da ajansta görülen gelişmeler kapsamında dünya çapında onlarca ülkeyi içeren ofis ve muhabir ağıyla gerçekleştiğini ifade etti.

Ajansın, hizmetlerinden dünyada binlerce kişinin istifade ettiği genç, dinamik, enerjik ve güçlü bir kurum olduğunu vurgulayan Abdulmaksud, 100 yılı geride bırakan AA'nın, gerçeği arama riskini göze alan, halkların meseleleri ile insanların özgür ve onurlu yaşam hakkının yanında yer alan bir kurum olduğunu belirtti.

Salah Abdulmaksud, 2 Ağustos 2012 ile 4 Haziran 2013 tarihleri arasında Mısır'da Enformasyon Bakanı olarak görev yapmıştı.

Kaynak: AA