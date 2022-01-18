Eski Mısır antik Yunan ve Bizans dönemi sikkeleri yol uygulamasında bulundu

Düzce'de tarihi eser kaçakçılığı istihbaratını alan jandarma ekipleri, durdurdukları araçta arama yaptı. Sürücünün üzerinden eski Mısır, antik Yunan ve Bizans dönemlerine ait sikke ve tarihi eser ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Konuralp Karakol Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda M.A. isimli şahsın Bolu'dan Akçakoca ilçesine tarihi eser getireceği bilgisine ulaştı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, D-655 Karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Tarihi eserlerin bulunduğu araç uygulama noktasına girdiğinde ekipler, M.A.'nın içinde bulunduğu aracı durdurdu. Araçta ve şahsın üzerinde arama yapan ekipler, eski Mısır, antik Yunan ve Bizans dönemlerine ait 8 sikke ve 1 gümüş kül tablası ele geçirdi.

Ele geçirilen tarihi eserler, Konuralp Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken M.A. isimli şahıs ise işlemleri tamamlanmak ve adli makamlara çıkartılmak üzere gözaltına alındı.

(Selçuk Akyol/ İHA)

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