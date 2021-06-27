Eski milli sporcu Kovid-19'la mücadele eden sağlık çalışanlarına moral vermek için pedal çeviriyor
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Eski milli sporcu Kovid-19'la mücadele eden sağlık çalışanlarına moral vermek için pedal çeviriyor

Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

İstanbul'dan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarına moral vermek için 5 gün önce bisikletiyle yola çıkan eski milli sporcu 69 yaşındaki Cengiz Özdoğan, Edirne'ye ulaştı.

İstanbul'dan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarına moral vermek için 5 gün önce bisikletiyle yola çıkan eski milli sporcu 69 yaşındaki Cengiz Özdoğan, Edirne'ye ulaştı.

Özdoğan, sağlık çalışanlarına destek olmak için başlattığı 600 kilometrelik turunu, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nin ardından başlangıç noktası İstanbul'a geçerek tamamlayacak.

Edirne Kent Ormanı'nda kurduğu çadırda konaklayan Özdoğan, AA muhabirine, tüm dünyanın salgınla mücadeleye devam ettiğini söyledi.

Türkiye'deki sağlık çalışanlarının da üstün gayret ve fedakarlıklar göstererek bu mücadeleyi sürdürdüğünü belirten Özdoğan, "Sağlık İçin Pedal Çevir Turu'nu düzenlememde bir amacım var. Sağlık çalışanlarımız salgınla mücadele döneminde çok büyük emekler verdi, fedakarlıklar yaptı. Trakya turunu sağlıkçılar için geçiyorum. Onlara destek ve moral olmak için pedal çeviriyorum. Hepsini canıgönülden kutluyorum." diye konuştu.

Salgın tedbirlerine dikkat edilmesinin sağlık çalışanlarının yükünü hafifleteceğini vurgulayan Özdoğan, herkesten bu konuda üzerine düşeni yapmasını istedi.

Kendisinin de iki doz Kovid-19 aşısı olduğunu anlatan Özdoğan, "Maskesiz gezmem, sokağa çıkmam. Tabii bisikletin üzerinde takmıyorum ama toplu bulunulan alanlarda kesinlikle maskemi kullanırım." dedi.

Özdoğan, 8 gün boyunca pedal çevirerek sağlıkçılara destek vereceğini, turunu tamamlamaya 3 gün kaldığını belirterek, "İstanbul'dan yola çıktım, Tekirdağ, Malkara, Keşan, Uzunköprü, Havsa ve Edirne'ye geldim. Buradan da Kırklareli, Lüleburgaz, Velimeşe'nin ardından İstanbul'a vararak turumu tamamlamış olacağım." ifadelerini kullandı.

Cengiz Özdoğan, 1967'den bu yana spor yaptığını, 174 kez müsabakalarda milli formayı giydiğini söyledi. Türkiye'de 1968, 1969 ve 1970'te "yılın sporcusu" seçildiğini bildiren Özdoğan, 69 yaşında olmasına rağmen sporu bırakmadığını sözlerine ekledi.

Eski milli sporcu Kovid-19'la mücadele eden sağlık çalışanlarına moral vermek için pedal çeviriyor
Eski milli sporcu Kovid-19'la mücadele eden sağlık çalışanlarına moral vermek için pedal çeviriyor
Eski milli sporcu Kovid-19'la mücadele eden sağlık çalışanlarına moral vermek için pedal çeviriyor
Eski milli sporcu Kovid-19'la mücadele eden sağlık çalışanlarına moral vermek için pedal çeviriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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