Eski milli güreşçi Gıyasettin Yılmaz yaşamını yitirdi
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Eski milli güreşçi Gıyasettin Yılmaz yaşamını yitirdi

Eski milli güreşçi Gıyasettin Yılmaz, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Eski milli güreşçi Gıyasettin Yılmaz yaşamını yitirdi
09.09.2020 20:41 | Son Güncelleme: 09.09.2020 20:44

Eski milli güreşçi Gıyasettin Yılmaz, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa ikinciliği, dünya üçüncülüğü ve Akdeniz Oyunları şampiyonluğu bulunan Gıyasettin Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Gıyasettin Yılmaz'ın ailesine ve güreş camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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