Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Adapazarı'nda Aynalıkavak Sohbetleri'ne katıldı

ADAPAZARI, SAKARYA (AA) - Adapazarı Belediyesi aralık ayı kültür sanat etkinlikleri, eski milli futbolcu Tuncay Şanlı'nın katıldığı Aynalıkavak Sohbetleri'yle başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aynalıkavak Meydanı'nda düzenlenen söyleşiye katılan Şanlı, sporseverlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Şanlı, Sakarya'ya her geldiğinde ilk maçındaki heyecanını yaşadığını belirtti.

İnsanın geldiği yeri unutmamasının çok önemli olduğunu vurgulayan Şanlı, "Tuncay Şanlı olduysam, Sakarya sayesindedir, yeşil siyahlı formayı terlettiğim için olmuşumdur. O yüzden Sakarya'nın yeri ben de her zaman çok farklıdır. Ailem, dostlarım, yatırımlarım burada. Sakarya'dan kopamam. O yüzden sürekli Sakarya'ya geliyorum. Sakaryaspor'a, Çark Caddesi'ne, kısacası Adapazarı'na sevdalı bir insanım ben. Buradaki sevgi bağı çok farklı bir şey." ifadelerini kullandı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu da Şanlı'ya teşekkür etti.

Söyleşiye, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın, spor derneklerinin yöneticileri ile çok sayıda sporsever katıldı.