Eski Milli Bilek Güreşçisinin Bıçakla Öldürülmesi
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Eski Milli Bilek Güreşçisinin Bıçakla Öldürülmesi

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, eski milli bilek güreşçisi Bayram Yeşilyaprak'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Eski Milli Bilek Güreşçisinin Bıçakla Öldürülmesi

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, eski milli bilek güreşçisi Bayram Yeşilyaprak'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Mavikent Mahallesi'nde eski milli bilek güreşçisi Bayram Yeşilyaprak'ı (52) bıçakla öldürdükten sonra jandarmaya teslim olan Kerim K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Kerim K. tutuklandı.

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