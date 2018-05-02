Eski Milli Bilek Güreşçisinin Bıçakla Öldürülmesi
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, eski milli bilek güreşçisi Bayram Yeşilyaprak'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, eski milli bilek güreşçisi Bayram Yeşilyaprak'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Mavikent Mahallesi'nde eski milli bilek güreşçisi Bayram Yeşilyaprak'ı (52) bıçakla öldürdükten sonra jandarmaya teslim olan Kerim K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Kerim K. tutuklandı.