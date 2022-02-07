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Eski milli atlet Mirza Önder Toker hayatını kaybetti

AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Eski milli atlet Mirza Önder Toker hayatını kaybetti

Eski milli atlet Mirza Önder Toker, 62 yaşında vefat etti.

İSTANBUL (AA) - Eski milli atlet Mirza Önder Toker, 62 yaşında vefat etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, "1980'lerin önemli sprinterlerinden eski milli atlet Mirza Önder Toker, İstanbul'da 62 yaşında hayatını kaybetti. Galatasaray ve milli takım formasıyla yıllarca pistlerde ter döken Toker'e Allah'tan rahmet, sevenlerine ve atletizm camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Atletizm, İstanbul, Türkiye, Milli, Spor, Haber

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